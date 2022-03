Il tecnico della Salernitana Davide Nicola analizza con molta lucidità il pareggio ottenuto col Sassuolo e la mancanza di vittorie della sua squadra.

Davide Nicola ha detto la sua sul pareggio col Sassuolo a DAZN. “Noi vogliamo sempre vincere, i risultati degli altri interessano poco. Si può vedere come un punto preso sulle altre, ma noi vogliamo vincere sempre. Ma non sono scontento, possiamo fare meglio di quanto stiamo facendo ma oggi abbiamo fatto 25′ di assoluta qualità. Poi abbiamo pagato alcune letture sbagliate, hanno ribaltato la partita”.

“Nella ripresa però siamo scesi in campo con voglia di accettare i duelli e abbiamo riagguantato una partita che non era facile. Noi vorremmo tutto e subito, ma non è facile, in questo momento vedo i ragazzi dare l’anima e mi basta. Sabatini si è autoaccusato per la mancanzi di vittorie? Il direttore è sempre molto autocritico, ha qualità morali e tecniche indiscutibil: non è colpa sua se questa squadra non ha ancora vinto una partita, non abbiamo ancora i numeri sufficienti per vincere una partita ma ci stiamo avvicinando all’obiettivo e prima o poi il successo arriverà”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG