Le prime parole di Nicola Jackson dopo il suo trasferimento dal Villarreal al Chelsea: «Farò cose incredibili qui»

Proveniente dal Villarreal, Nicolas Jackson, nazionale senegalese di 22 anni, ha raggiunto la sua nuova casa: sarà lo Stamford Bridge a misurare il suo talento e lui ha dichiarato tutta la sua voglia di scendere in campo con il Chelsea. In un video postato dal club il neo-acquisto dei Blues si è presentato così: «La gente mi chiama Jackson o alcuni mi chiamano Nics. Sento che farò cose incredibili qui». I co-direttori sportivi Laurence Stewart e Paul Winstanley si sono detti «entusiasti di dare il benvenuto a Nicolas al Chelsea», definendolo «un giocatore giovane con un grande potenziale, come ha mostrato con il Villarreal la scorsa stagione».

Uno studio di Opta sulla squadra dell’anno ha messo in evidenza come il Chelsea nel 2022-23 abbia realizzato 6 gol da giocatori subentrati e solo due volte si sono rivelati determinati. La conclusione del pezzo spiega la ragione della mossa di mercato, che va ad aggiungere un nuovo attaccante nel carnet di Mauricio Pochettino dopo l’arrivo di Christopher Nkunku: «Se il Chelsea vuole riguadagnare la sua posizione come squadra in gradio di lottare per un posto in Champions League, allora Pochettino sa che dovrà avere una scorta di gol da tutta la sua squadra. L’acquisizione di Jackson dovrebbe certamente aiutare in questo».

