Nuovi dettagli sul colpo di mercato piazzato dall’Inter con l’arrivo a parametro zero di Marcus Thuram: questo l’impatto a bilancio

Dopo essere stato annunciato come nuovo acquisto dell’Inter, arrivano nuovi dettagli sul trasferimento in nerazzurro di Marcus Thuram. Calcio e Finanza svela le cifre dell’operazione e l’impatto a bilancio per il colpo a parametro zero operato dagli uomini di mercato nerazzurri.

Nello specifico: «Discorso diverso per quanto riguarda l’ingaggio del figlio dell’ex Parma e Juventus Lillian. Per battere la concorrenza Marotta e Ausilio hanno assicurato a Thuram un contratto di 5 anni da 6 milioni di euro netti a stagione. Arrivando dall’estero la società nerazzurra potrà usufruire degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita che portano l’ingaggio lordo del francese a 7,8 milioni all’anno, al netto delle spese che l’Inter dovrà sostenere per le commissioni agli agenti».

