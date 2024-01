L’ex commissario tecnico della nazionale italiana Under 21 Paolo Nicolato ha raccontato alcuni aspetti e curiosità del centrocampista nerazzurro.

Paolo Nicolato ha rivelato alla Gazzetta dello Sport quelle che secondo lui sono le qualità migliori di Davide Frattesi. “Frattesi spiccava nella determinazione. Aveva già fame di arrivare in alto e di migliorarsi. È un figlio della gavetta. Si è costruito la sua strada attraverso un percorso intelligente. Rispetto a quando era più giovane è migliorato nella gestione delle energie e nella qualità del palleggio. Ha sempre segnato, ma ora corre meglio ed è meno frettoloso. Ha le qualità per essere un top“.

Davide Frattesi

Il suo segreto

“Per come lo conosco io, e lo conosco bene, non si dà mai per vinto. Non molla, non si arrende, ha la sua strada e la percorre in modo sereno. Ogni tanto, durante gli anni nelle giovanili, lo prendevo in giro perché non riusciva a fermarsi. Andava davvero troppo forte, così gli dicevo di scalare una marcia. Il tutto scherzando, col sorriso. Ne abbiamo passate davvero tante insieme. Per me è più di un semplice giocatore, così come tutti quelli che ho avuto della sua annata. Il suo carattere lo porterà lontano. Vederlo alzare il primo trofeo con l’Inter mi ha fatto emozionare“.

Lo scarso minutaggio

L’ex Sassuolo gioca pochissimo in campionato ma domenica a Firenze sarà titolare: “Davide è in una grande squadra, sa che le gerarchie sono fondamentali. Non c’è fretta: ha tutto il tempo per prendersi il suo spazio“.

