Paolo Nicolato, ex ct dell’Italia Under 21, ha avuto modo di esaltare le qualità di Moise Kean: cosa ha detto sull’attaccante

Moise Kean, alla Gazzetta dello Sport, è stato così esaltato dall’ex ct Paolo Nicolato. Cosa ha detto sull’attaccante della Juventus.

LE PAROLE – «L’ho avuto in Under 19 e fece 2 gol in finale all’Europeo, purtroppo con il Portogallo non bastò. Giocatore diverso da Scamacca, di grandissima gamba: ha un’esplosività fuori dalla media, sfrutta bene gli spazi. Va bene per squadre più di ripartenza. Nella Juve sta facendo bene, in quel sistema di gioco e con quella filosofia è molto calzante».

