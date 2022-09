Paolo Nicolato, CT dell’Under 21, ha parlato della situazione legata ai giovani nel calcio italiano: le sue parole

Intervistato dal Corriere dello Sport, Paolo Nicolato ha dichiarato:

«Se nel calcio non ci prenderemo cura dei nostri giovani, falliremo. La qualità non è altissima e fatichiamo a portare i ragazzi in alto come accade negli altri paesi. Ma quando ci sono delle difficoltà, noi siamo bravi ad affrontarle. Se vogliamo che i giovani ci diano continuità dobbiamo fare una rivoluzione. Dobbiamo trovare una soluzione tra sport e scuola, ad oggi è un rapporto conflittuale. Senza inserire lo sport come materia che merita ore e rispetto, insegnata da insegnanti specifici, sarà dura cambiare rotta. Oggi raccogliamo quanto abbiamo seminato, ovvero nulla».

