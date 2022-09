Zalewski recupera al 100% dall’infortunio e Mourinho è pronto a utilizzare il suo jolly, sinistra o destra Nicola mette la freccia

Con Spinazzola non al meglio, potrebbe essere lui il titolare sulla sinistra contro l’Inter a San Siro, ma attenzione che con l’infortunio di Karsdorp potrebbe anche far rifiatare Celik in qualche occasione. Mourinho ritrova il suo jolly, una freccia al suo arco di cui non può fare a meno. Lo scrive Il Messaggero.

L’articolo Roma, Zalewski il jolly di Mourinho: il polacco mette la freccia proviene da Calcio News 24.

