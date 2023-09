Nicolussi Caviglia Juve, il bellissimo messaggio del nonno del centrocampista bianconero: «Ti ricordi questo campetto?»

Sui propri canali social la Juventus ha pubblicato il video-messaggio del nonno di Hans Nicolussi Caviglia destinato proprio al nipote.

Il nonno di Hans pic.twitter.com/L6vOVWn3qo — JuventusFC (@juventusfc) September 10, 2023

Queste le parole dell’uomo: «Ciao Hans, come va tutto bene? Io sono al campetto di calcio costruito per te a 1820 metri in montagna dove abbiamo il campeggio. Ti ricordi quante volte hai giocato su questo campetto con i tuoi amici e sognavi di diventare un calciatore professionista Tu lo sei diventato un calciatore professionista e quest’anno giochi nella Juventus, la tua squadra del cuore che costituisce anche per te una seconda pelle. Io sono molto contento dei tuoi risultati, ti auguro una buona stagione che ti dia delle soddisfazioni ma soprattutto cerca di impegnarti come hai sempre fatto dai cinque anni in su quando ti sei messo a giocare a pallone. Dai Hans! Vamos Hans! Complimenti e ciao dal tuo nonno».

