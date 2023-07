L’ex allenatore dell’Aarhus David Nielsen ha dichiarato che Yann Bisseck ha ottime possibilità di fare bene all’Inter.

David Nielsen ha allenato Yann Bisseck, prossimo difensore dell’Inter, fino alla passata stagione; il tecnico ha parlato del difensore tedesco alla Gazzetta dello Sport. “Bisseck se non avesse avuto infortuni anni fa sarebbe già da tempo in una big. Per due anni da noi non ha avuto problemi. È incredibile la potenza che trasmette questo ragazzo, anche solo a vederlo”.

Giuseppe Marotta

“E continua a costruire il suo fisico. Per questo lo considero un difensore anomalo, penso che sia il prototipo del difensore del futuro. Sarà sempre così, in tutti i ruoli: basta guardare Haaland, un gigante che si muove come faceva Inzaghi. Ha fisicità e aggressività, ma è anche migliorato con la palla tra i piedi. Penso che debba ancora lavorare per crescere in fase difensiva e da questo punto di vista la scuola italiana può essere perfetta per lui. Tra la Serie A e il campionato danese c’è una bella differenza…“.

L’articolo Nielsen: “Bisseck è il prototipo del difensore del futuro, ha fisicità ed aggressività ma deve crescere ancora” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG