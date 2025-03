Un infortunio pesante rischia di incidere anche sulla semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan ed Inter, l’infermeria non lascia superstiti.

Il Milan è tornato a vincere dopo diverse settimane di astinenza, e lo ha fatto nella partita contro il Lecce. Adesso bisognerà vedere se i rossoneri riusciranno a riconfermarsi anche nelle prossime uscite. Nel frattempo sugli altri fronti le cose, invece, non stanno migliorando; anzi, per quanto possibile stanno anche peggiorando. Un esempio è rappresentato dalla scissione avvenuta in dirigenza, dove ormai Ibrahimovic a Furlani sembrano essere giunti ai ferri corti.

Milan, quale futuro per Sergio Conceicao

Nonostante la vittoria contro il Lecce, la panchina di Sergio Conceicao non è per niente salva, anzi. Il tecnico portoghese si è semplicemente conquistato una sorta di fiducia a tempo, mentre i rossoneri provano a capire come gestire la situazione in dirigenza, chi prendere come nuovo Direttore Sportivo, ed a quale allenatore affidare la panchina a partire dall’anno prossimo; Sergio Conceicao potrà mettersi in mostra in questi mesi per poter trovare un’altra sistemazione a partire da luglio. Salvo ovviamente eventualità rare.

Milan-Inter, infortunio pesante in vista della Coppa Italia

In vista della semifinale di andata, in programma per l’inizio del mese di aprile, l’Inter ha perso qualche pezzo. Uno di questi pezzi per diverso tempo, stiamo parlando del centrocampista polacco Piotr Zielinski. Il calciatore è uscito appena un minuto dopo il suo ingresso in campo nel match contro il Monza, di Serie A. Per lui esami abbastanza negativi, con tempi di recupero piuttosto lunghi. Si parla di circa due mesi, quindi salterà anche il ritorno oltre all’andata.

Leggi l’articolo completo Niente Coppa Italia, infortunio pesante: salta il derby di andata, su Notizie Milan.