Correa da quando ha lasciato l’Inter non ha trovato molta fortuna al Marsiglia: contro il Le Havre non è stato convocato e Gattuso ha vinto.

Qualche giorno fa Dugarry ha attaccato pesantemente l’ex Inter per il suo modo di giocare e le sue movenze in campo. Contro il Le Havre, complice qualche acciacco fisico, non è stato convocato con la sua squadra che ha vinto 3 a 0.

