Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha parlato a Sky Sport del nuovo acquisto dell’Inter Frattesi.

PAROLE – «Frattesi è la mezzala più forte che abbiamo in Italia, lo seguo da tempo. Ha gol nelle gambe, e soprattutto tanta personalità. Spero possa fare più gol di me al Milan e possa fare la differenza in Nazionale, mi piace tanto. Lui e Barella formano un duetto di mezzali interessanti, forse Frattesi ha più gol di Barella. Sono due mezzali veramente forti».

