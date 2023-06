Noel Gallagher fa una promessa in caso di vittoria del suo Manchester City in finale di Champions contro l’Inter

Alla BBC, Noel Gallagher fa una promessa ai tifosi del Manchester City verso la finale di Champions contro l’Inter.

LE PAROLE – «Se Guardiola vince la Champions gli farò da maggiordomo per cinque anni. Farò qualunque cosa mi dirà, se viene a casa mia e mi dice che non gli piace l’arredamento lo cambierò completamente. E poi salirò sul palco in mutande».

The post Noel Gallagher: «Se battiamo l’Inter faccio da maggiordomo a Guardiola» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG