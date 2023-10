Juan Cuadrado salta il rientro all’Inter, ancora per via della tendinite: gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

Come si legge su Tuttosport, Juan Cuadrado non conosce pace all’Inter. La tendinite si è aggravata, e il colombiano salterà la gara col Torino.

Per il momento, per fortuna, si esclude che venga sottoposto ad un’operazione, ma Inzaghi non potrà contare su di lui per il turnover che si fa sempre più incalzante.

