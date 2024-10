Sconfitta inattesa a Firenze per il Milan che si avvia alla sosta pieno di dubbi. Lo scenario per la squadra e il mister. Nel recente panorama calcistico italiano, la squadra del Milan si trova a un bivio dopo una serie di risultati altalenanti che hanno messo in dubbio la posizione dell’attuale allenatore, Paulo Fonseca. La sconfitta contro la Fiorentina, in particolare, ha sollevato questioni non solo su alcuni errori cruciali commessi in campo ma anche sulla coesione e l’armonia all’interno della squadra. La sosta arriva forse nel momento giusto anche se ovviamente saranno due settimane cariche di tensioni, polemiche e critiche. Lo scenario che si annuncia sul Milan e su Fonseca non è certamente dei migliori, lecito quindi aspettarsi di tutto. Milan, ci risiamo Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, […]

