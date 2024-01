I nerazzurri non pensano neanche lontanamente di privarsi del giovane argentino anche se nessuna ipotesi si può escludere a priori.

Valentin Carboni sta esplodendo: verso fine autunno-inizio inverno ha cominciato a giocare con continuità al Monza dove è in prestito secco e finora ha realizzato 2 goal e 2 assist, non male per un classe 2005 alla prima esperienza in Serie A.

Futuro assicurato

L’Inter crede fermamente in lui ma non pensa di farlo tornare alla base prima della prossima stagione nonostante il rendimento di Alexis Sanchez e Marko Arnautovic non soddisfi appieno. I nerazzurri potrebbero considerare un suo ritorno anticipato solo se il cileno decida di andar via in questa finestra di gennaio; non sembra proprio, ad oggi, che ciò possa accadere.

La dichiarazione del genitore

Il padre del calciatore, Ezequiel, a IFStv ha parlato in maniera molto chiara del futuro di suo figlio: “Spero che un domani lo chiami nuovamente l’Inter. Lui ora sta dando tutto per il Monza, perché gli sta dando fiducia il club a partire da quando Galliani l’ha richiesto e la scelta è giusta, giustissima. Ma il suo sogno è diventare un giocatore dell’Inter e quello è per pochi. Lui ha tutti i giorni in testa voler fare bene per ricevere la chiamata da un dirigente o da Inzaghi per fare il ritiro con l’Inter”.

Incedibile… o quasi

Secondo Tuttosport l’Inter è pronta a fare barricate pur di non venderlo: ciò significa che per l’ex Primavera non si accetteranno eventuali offerte al di sotto dei 25-30 milioni. Per fare un parallelo, già ora vale più di Cesare Casadei, ceduto la scorsa estate per 15 milioni più 5 di bonus.

