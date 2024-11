Il giocatore non rinnova e il Milan è pronto ad approfittarne. Ecco il piano per il grande colpo in difesa dei rossoneri.

Negli ultimi anni, il calcio moderno ha messo in evidenza l’importanza di avere una difesa solida e versatile, capace non solo di resistere agli attacchi avversari, ma anche di contribuire alla costruzione del gioco.

In questo contesto, il Milan cerca di consolidare la propria retroguardia, mirando a ridurre il numero di gol subiti che ha caratterizzato l’inizio della stagione. La società rossonera si mostra attiva sul mercato in vista della prossima finestra di trasferimento, puntando a rafforzare la squadra con un tassello che possa fare la differenza.

Il rinforzo che serve

Il Milan è chiamato a dare risposte, sia in campo che fuori. Il pareggio contro la Juve ha riaperto la discussione nel mondo rossonero, sia sulle scelte di Fonseca che sulle societarie sul mercato condotto durante l’ultima campagna estiva. La squadra necessita di investimenti che possano offrire sia maggiori alternative e, al contempo, anche nuovi elementi cardine su cui costruire le certezze di una squadra che mira in alto. L’obiettivo sarebbe stato individuato, un profilo importante che al momento pare non avere nessuna intenzione di rinnovare. Il Milan è molto tentato da quello che sarebbe un vero e proprio colpo di mercato.

Non rinnova con il suo club, Milan subito pronto all’affare

La ricerca di talenti per la difesa porta il Milan a valutare diverse opzioni, sia all’interno che all’esterno dei confini italiani. Tra i nomi emersi, spiccano quello dello “storico” Jakub Kiwior dell’Arsenal, di Sam Beukema del Bologna, e la suggestione di un giocatore del calibro di Mats Hummels. Ma è dalla Spagna che potrebbe arrivare la mossa più significativa. Il Milan, infatti, sembra essere interessato a Cristhian Mosquera, giovane difensore centrale attualmente in forza al Valencia. La situazione contrattuale di Mosquera al Valencia aggiunge ulteriori elementi di interesse alla vicenda. Il giocatore, classe 2004 e con un contratto in scadenza nel 2026, è al centro di una trattativa per il rinnovo che stenta a decollare, a causa principalmente della clausola rescissoria. I suoi agenti – riporta Matteo Moretto – stanno spingendo per fissare la clausola a 25 milioni di euro, volendo garantire al loro assistito un certo grado di controllo sulle scelte future. Al momento, il Milan osserva con attenzione, valutando i propri passi futuri, anche grazie ai buoni rapporti intrattenuti con il Valencia, rafforzatisi dopo l’acquisto di Musah.

Il profilo di Mosquera

Cristhian Mosquera è senza dubbio uno dei talenti più promettenti del calcio spagnolo. La sua ultima stagione in Liga lo ha visto protagonista in 36 incontri, quasi tutti disputati da titolare, accumulando ben 3252 minuti di gioco. Le sue prestazioni hanno messo in luce non solo grande solidità difensiva ma anche una notevole predisposizione alla costruzione del gioco, qualità quest’ultima sempre più preziosa in un difensore centrale. Mosquera eccelle inoltre nel gioco aereo e negli uno contro uno, dimostrando anche una maturità e una leadership non comuni per la sua età. Recentemente, ha ottenuto ulteriore riconoscimento diventando campione olimpico con la nazionale spagnola, un successo che conferma il suo talento e la sua crescita costante.

