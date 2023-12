La direzione arbitrale del big match di domenica scorsa provocò le ire dei dirigenti del club azzurro e fa ancora discutere.

L’Inter ha vinto 3-0 sul campo del Napoli: è stato un big match molto combattuto nel primo tempo ma poi i nerazzurri hanno dilagato dopo aver trovato la prima rete. A incidere può essere stata la stanchezza degli azzurri che in Champions League non hanno potuto effettuare il ricco turnover effettuato da Inzaghi in quanto non ancora qualificati.

Le polemiche

Nonostante un risultato tondo esplode la rabbia del club campano che a fine gara hanno parlato chiaro con le parole del direttore sportivo Meluso. L’azione del primo goal nerazzurro parte da un presunto fallo non sanzionato di Lautaro Martinez su Lobotka mentre i partenopei lamentano anche la mancata concessione di un rigore per fallo di Acerbi su Osimhen.

Victor Osimhen

Promosso

Il Mattino sostiene che l’operato di Davide Massa non sia stato criticato dall’AIA che infatti non fermerà il fischietto del big match. Si legge che sul mancato fischio nell’occasione del primo episodio incida prima il fatto che l’argentino per primo avesse preso il pallone e poi che sia passato tanto tempo fino alla rete siglata da Calhanoglu. Non ci sono particolari contestazione da parte dell’associazione degli arbitri neanche per il mancato penalty. Insomma promozione quasi a pieni voti per Davide Massa; l’unico provvedimento che potrebbe essere preso è che il succitato non arbitri il Napoli per un po’.

