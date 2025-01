Non solo Joao Felix, l’affare con il Chelsea è doppio: Milan “pronto” a fare il bis da Londra

Joao Felix ma non solo. L’affare con il Chelsea potrebbe essere doppio. Ecco cosa trapela in merito alla trattativa.

Nel vibrante, e a volte imprevedibile, mondo del calcio, le strategie di mercato dei club possono mutare rapidamente, spesso in risposta a circostanze inaspettate o opportunità emergenti. Il Milan sembra essere al centro di una dinamica fascia di trasferimenti, con occhi puntati non solo su potenziali acquisti ma anche su strategie a lungo termine.

Si è parlato infatti in queste ultime ore di Joao Felix come potenziale obiettivo del Milan, un giocatore su cui i rossoneri avrebbero rivolto non solo lo sguardo ma anche un concreto interesse avviando i primi contatti. La novità consiste che al centro dei desideri rossoneri è finito un altro giocatore del Chelsea, con una possibile doppia operazione in corso.

Operazione bis del Milan con il Chelsea: Joao Felix nel mirino ma non solo

Il Milan, nella sua incessante ricerca di rafforzare la propria rosa, ha recentemente dimostrato interesse per due giocatori che militano attualmente nel Chelsea. Oltre a Joao Felix il Milan si starebbe muovendo anche verso un altro top player attualmente in forza alla squadra inglese. Stiamo parlando di due atleti che, seppur con percorsi e caratteristiche differenti, rappresentano delle opportunità intriganti per i rossoneri. La squadra, che precedentemente aveva messo gli occhi su Marcus Rashford, si è trovata a dover rivalutare le proprie opzioni di fronte alla concorrenza di club del calibro di Borussia Dortmund e Barcellona, e alla disponibilità limitata del giocatore inglese.

Doppio affare con il Chelsea: ecco i dettagli

L’interesse per Joao Felix non è una novità assoluta, ma – riporta TBR Football – a spiazzare è la presenza anche di un altro giocatore del Chelsea nelle mire rossonero. A rende vivace la trattativa tra il Milan e il club inglese è infatti la comparsa di Christopher Nkunku come alternativa sottolinea la necessità per il Milan di esplorare diverse vie per potenziare l’attacco. Nkunku, a differenza di Felix, sembrerebbe più incline ad accettare un trasferimento in prestito già a gennaio, sebbene il Chelsea sarebbe più propenso a una vendita a titolo definitivo. Questa differenza nelle preferenze di trasferimento potrebbe rappresentare sia un ostacolo sia un’opportunità di negoziazione per la dirigenza rossonera.

Opportunità e sfide nel calciomercato

Il calcio moderno, con le sue dinamiche di mercato sempre più complesse, richiede ai club non solo di essere attenti nel rinforzare la squadra con nuovi talenti, ma anche di essere strategici nel gestire le proprie finanze. Il Milan, con la sua riconosciuta saggezza gestionale, si trova ad affrontare una sfida che è al tempo stesso sportiva ed economica. Acquistare un giocatore come Nkunku o Felix a titolo definitivo richiederebbe un esborso finanziario considerevole, ma un trasferimento in prestito potrebbe offrire al club la flessibilità necessaria per adattarsi alle proprie esigenze tattiche senza compromettere la stabilità finanziaria.

LEGGI ANCHE Affare in chiusura, il Milan piazza il grande colpo: ecco come cambia tatticamente la squadra con il suo arrivo

Leggi l’articolo completo Non solo Joao Felix, l’affare con il Chelsea è doppio: Milan “pronto” a fare il bis da Londra, su Notizie Milan.