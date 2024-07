Il calcio mercato si anima con movimenti strategici per i club di tutto il mondo, e il Milan non fa eccezione. La società rossonera sta lavorando per rafforzare la propria squadra in vista della prossima stagione, mirando a un’importante rivoluzione in attacco. L’addio di Olivier Giroud lascia senz’altro un vuoto da riempire ma il Milan sembra avere già in mente i suoi sostituti, concentrandosi su nomi di spicco come Álvaro Morata, attualmente all’Atletico Madrid, e Niclas Füllkrug, bomber tedesco del Borussia Dortmund.

Milan: non solo Morata

La notizia che Morata abbia accettato l’offerta del Milan non stupisce, vista la sua esperienza e le sue caratteristiche tecniche che lo rendono un innesto di qualità. In attesa di concludere ufficialmente l’affare, con un contratto quadriennale e una clausola rescissoria da pagare di 13 milioni di euro, il Milan guarda già oltre. L’obiettivo è quello di incoraggiare una competizione interna per il ruolo di punta che non si limiti alla sola figura di Morata.

Al suo fianco potrebbe presto trovarsi Niclas Füllkrug, l’attaccante 31enne del Borussia Dortmund. Il giocatore tedesco, dopo aver trascorso una stagione di rilievo con il club giallonero, sembra essere sul punto di lasciare a causa di nuovi acquisti che potrebbero ridurne lo spazio in squadra.Con un profilo più fisico e classico rispetto a Morata, Fullkrug può offrire a Paulo Fonseca, il nuovo allenatore dei rossoneri, una varietà tattica importante per far fronte a diverse situazioni di gioco.

Il Fascino di Füllkrug

Füllkrug, malgrado un infortunio al legamento crociato che ha segnato la sua stagione 2019-20, ha dimostrato una grande resilienza tornando a livelli ottimali. Insieme al Borussia Dortmund, ha disputato una stagione notevole con 16 gol in 46 partite, contribuendo a raggiungere la finale di Champions League. Il suo profilo sembra perfettamente in linea con le esigenze del Milan che cerca un “ariete” capace di sfondare le difese più ostiche, diversificando così l’approccio offensivo della squadra.

Paulo Fonseca

Alternative e Strategie di Mercato

Nonostante l’interesse vivo per Füllkrug, il Milan mantiene aperte diverse strade per rafforzare ulteriormente il proprio attacco. Giocatori come Tammy Abraham e Memphis Depay sono stati valutati ma le loro richieste economiche e le valutazioni dei rispettivi club rendono Füllkrug un’opzione più conveniente e strategicamente più adatta. Inoltre, con la possibile acquisizione di Füllkrug ad un costo minore, il Milan potrebbe conservare risorse significative per investire su altri obiettivi di mercato, inclusa la trattativa in corso per portare in squadra Fofana, centrocampista del Monaco, indicato come obiettivo principale per il rinforzo del centrocampo.

Le mosse del Milan in questa finestra di trasferimento dimostrano un’ambizione non solo a rafforzare l’attacco ma anche a costruire una squadra capace di competere ai massimi livelli nazionali e internazionali. La capacità di adattarsi a varie situazioni di gioco e l’aggiunta di profili diversificati segnano un’intenzione chiara di affrontare la nuova stagione con ambizione e strategia.

