Non solo Nico Gonzalez, salta anche l’altro riscatto: tornano a Torino il 1 luglio

Il calciomercato entra nella sua fase decisiva e alcune trattative che sembravano già scritte potrebbero prendere una piega inaspettata. Se da una parte l’attenzione è concentrata su acquisti e rinforzi, dall’altra ci sono alcuni giocatori che rischiano di tornare a casa. La situazione è delicata per due elementi che non dovrebbero restare nelle rispettive destinazioni: uno di loro è in Spagna, l’altro in Inghilterra. Se la tendenza dovesse confermarsi, entrambi torneranno a Torino il prossimo 1 luglio, pronti a rientrare alla base dopo una stagione lontano dalla Juventus.

Le difficoltà per il riscatto di Nico Gonzalez

Il primo nome che gira è quello di Nico Gonzalez, che sta vivendo una stagione tra alti e bassi all’Atletico Madrid. Il club spagnolo, che aveva acquisito il giocatore con un prestito oneroso, avrebbe dovuto esercitare l’obbligo di riscatto fissato dalle parti, ma le condizioni sembrano impedire il raggiungimento dell’accordo. Il riscatto da parte dell’Atletico, infatti, appare sempre più difficile da concretizzare, con i colchoneros che potrebbero non essere in grado di fare fronte alla spesa necessaria per mantenere il talento argentino e potrebbero tornare a bussare da Comolli per acquistarlo ad un prezzo inferiore.

L’altra situazione: Douglas Luiz verso il ritorno

La situazione non è dissimile per un altro giocatore che, fino a qualche tempo fa, sembrava destinato a una permanenza altrove. Douglas Luiz, attualmente in prestito all’Aston Villa in Premier League, non sembra essere nel futuro del club inglese. Nonostante il buon impatto avuto in terra britannica, il riscatto per il centrocampista brasiliano appare complicato. L’Aston Villa non sembra intenzionato a sborsare la cifra necessaria per completare l’acquisto definitivo e anche lui potrebbe tornare in Italia.

Le possibili ripercussioni sul calciomercato della Juventus

Questi due ritorni, apparentemente scontati, potrebbero avere un impatto diretto sul mercato estivo della Juventus. Se Nico Gonzalez e Douglas Luiz dovessero tornare sotto la gestione bianconera, la società si ritroverebbe a dover decidere se mantenerli in rosa o cercare acquirenti. Se la Juventus dovesse decidere di venderli, si aprirebbe la possibilità di incassare un buon capitale da reinvestire sul mercato, con la possibilità di acquistare nuovi rinforzi. Sarà interessante vedere come si svilupperà la situazione nei prossimi mesi, con il club che dovrà fare i conti con un mercato che non offre certezze, ma opportunità da sfruttare.