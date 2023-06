La scorsa settimana Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo hanno convolato a nozze, ma non sembrano ancora finite le feste

La neo-moglie di Lautaro Martinez, Agustina Gandolfo, ha risposto ad alcune domande dei fan sul proprio profilo Instagram. L’attaccante numero 10 dell’Inter si è sposato in grande stile con la compagna dalla quale ha avuto una bambina (ed è in attesa del secondo figlio).

La ragazza ha risposto così ad una domanda relativa alle nozze: «Le abbiamo organizzate in pochissimo tempo, è stato un rito civile tranquillo che è finito con una grande festa. Se ci sposeremo anche con rito religioso in Argentina Sì». Poi sul secondo figlio in arrivo: «Theo nascerà a metà agosto».

L'articolo Non sono finiti i festeggiamenti per Lautaro. Agustina: «Ci sposeremo anche…» proviene da Inter News 24.

