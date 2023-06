L’ex difensore nerazzurro Ciccio Colonnese, ha detto la sua in vista della Finale di Champions tra Manchester City ed Inter

Intervistato da SempreInter, Ciccio Colonnese ha parlato dell’Inter e della Finale di Champions League che dovrà disputare contro il Manchester City.

LE PAROLE –: «Certo che c’è una possibilità concreta che l’Inter possa vincere la Champions League. Le finali si giocano in campo e non sui media. L’Inter va in finale per vincerla, non per perderla. Devono essere presenti, devono crederci e tutto può succedere. Ovviamente è chiaro che il Manchester City sia una squadra sublime. L’Inter però ha dimostrato che quando gioca da squadra e da gruppo unito è una squadra fortissima.

Giusto continuare con Inzaghi? Credo di si. L’Inter ha fatto bene. Da quando Inzaghi è arrivato all’Inter ha dovuto affrontare una situazione complicata. Tuttavia ha lavorato con calma, anche di fronte alle difficoltà. Ricordiamo che l’Inter è un club importante e unico. All’Inter devi vincere. Ed è riuscito a vincere e ad arrivare a una finale di Champions League. Credo che abbia davvero capito che all’Inter le aspettative sono sempre alte e bisogna sempre corrispondere ad esse».

L’articolo Colonnese: «L’Inter va in finale per vincerla, City squadra sublime ma…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG