“Non vede l’ora” di subentrare a Conceicao: mister a rischio esonero già nel weekend, il suo “successore” spiazza tutti

“Non vede l’ora” di subentrare a Conceicao: mister a rischio esonero già nel weekend. Le ultime sul mister rossonero e il futuro.

In casa Milan sono giorni di profonde riflessioni dopo l’ennesima battuta d’arresto contro la Lazio in campionato. I vertici societari, pur delusi dal rendimento della squadra, avrebbero ormai pianificato con chiarezza il primo colpo per ripartire, con l’ultima voce che riferisce la chiusura dell’affare nei prossimi 10 giorni. La dirigenza sembra determinata a muoversi con rapidità per costruire un nuovo progetto. Non solo, a essere sul banco degli imputati c’è anche Sergio Conceicao, il cui futuro sulla panchina rossonera appare sempre più incerto. La sconfitta contro la Lazio ha ulteriormente alimentato il malcontento tra i tifosi e la dirigenza, con alcuni segnali che potrebbero preludere a un cambiamento in panchina se i risultati non dovessero migliorare rapidamente. Il club si trova a un bivio, con la necessità di agire prontamente per salvare la stagione e prepararsi a un futuro più competitivo.

Conceicao a rischio esonero: il suo successore spiazza tutti

Il mister rossonero, che a Lecce intende portare avanti un’idea decisamente forte e che farà molto discutere, è sul banco degli imputati e la sua permanenza al Milan è sempre più un dubbio. Nonostante le intenzioni di Conceicao di apportare cambiamenti significativi, il suo futuro appare sempre più incerto. L’addio a fine stagione sembra ormai scontato, ma non si esclude una chiusura anticipata, con la partita contro il Lecce che potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque. In caso di una nuova caduta rovinosa, la dirigenza potrebbe decidere di intervenire prima del previsto, interrompendo così il suo ciclo in panchina. Il club, alla ricerca di una scossa immediata, potrebbe optare per un cambiamento radicale già nelle prossime settimane, con la speranza di salvare una stagione che sta diventando sempre più complicata.

“Non vede l’ora” di prendere il posto di Conceicao

In quest’ottica di rinnovamento, fra i nomi che circolano per la futura guida tecnica del diavolo spicca quello di Vincenzo Italiano, attuale allenatore del Bologna. La sua candidatura emerge come una delle più interessanti in seguito a un percorso positivo che il tecnico ha saputo realizzare prima con la Fiorentina e ora con il Bologna, squadra che sotto la sua guida sta lottando per un posto nelle competizioni europee e che ha recentemente sconfitto proprio il Milan. Le voci riguardanti l’interesse del Milan per Italiano vengono avvalorate da osservatori e commentatori sportivi, che vedono nell’allenatore siciliano una figura capace di portare una ventata di novità e di ottimismo all’interno dello spogliatoio rossonero. Giuseppe Pastore, a ‘Cronache di Spogliatoio’, ha afferma a tal proposito: “Penso che in questi tre mesi si stia guadagnando lo status per allenare grandi squadre come Juventus, Milan, Inter e Napoli. Italiano sta riuscendo in quello che altri allenatori non sono riusciti a fare, ovvero migliorare il proprio status da tecnico da quinto-ottavo posto. Al di là di certi eccessi di foga agonistica, comuni comunque anche ad altri allenatori, secondo me adesso è pronto per misurarsi con giocatori più forti ed esigenti nello spogliatoio. Anche lui è molto ambizioso e non vede l’ora. Bisognerà però fare i conti con il Bologna, che non saranno d’accordo e dove c’è un progetto serio”.

