Ecco le parole del giornalista Marco Nosotti che ha parlato a Sky Sport del Milan, ecco come si esprime sui rossoneri.

Queste le parole di Marco Nosotti, il giornalista a Sky Sport parla del Milan e della situazione dei rossoneri: “Quella fascia sinistra… Quando ci sono tutti e due diventa devastante. Il Milan ha consolidato la capacità di stringere ed allungare il campo quando vuole ed attaccare. È la squadra che segna di più da recuperi offensivi con quattro gol.“

Milanello

Filippo Bandinelli mediano dell’Empoli alla Gazzetta dello Sport, parla così dei rossoneri: “Penso che quest’anno sarà molto equilibrato. E ci saranno diverse sorprese. Atalanta e Udinese senza competizioni europee possono fare molto. L’Atalanta per me può arrivare fino in fondo, e i friulani se tengono finiscono in Europa. L’Udinese mi ha impressionato, è tecnicamente e fisicamente difficile da affrontare. Ma il Milan per me è la favorita per rivincere il campionato.”

