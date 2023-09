Nosotti: «Il Milan ha questo problema: è un’incognita per Pioli». L’analisi del giornalista, tra infortuni e problemi di mercato

Presente negli studi di Sky Sport, Marco Nosotti ha analizzato la situazione in casa Milan dopo il match contro il Verona.

Ecco le sue parole: «Krunic non è forse il registra, ma è importantissimo. Perché con lui torva soluzioni in fase di non possesso. Il Milan ha bisogno di un metronomo. A Verona ha fatto bene Leao, ma qualche problema c’è ancora. Il vero problema è Giroud: non c’è l’alternativa. Questa è la grande incognita, per capire la vera solidità del Milan. Però soluzioni ci sono e l’opzione della difesa a tre l’ha dimostrato»

