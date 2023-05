Nosotti: «Juve fragile con l’Empoli, col Milan ha un’opportunità». Le dichiarazioni del giornalista a Sky Sport

Il giornalista Marco Nosotti a Sky Sport 24 ha parlato della Juve dopo la sconfitta contro l’Empoli e in vista del big match col Milan.

NOSOTTI – «Ho visto una Juve fragile come applicazione di presenza in campo e che sapesse far fronte al gioco dell’Empoli. Non so se è dovuto a quella notizia ricevuta. Io non so come sarà la risposta col Milan, avversario importante con cui si gioca una opportunità per arrivare tra le prime 4 e per dire che come squadra non meritava quello che è avvenuto fuori. Ma cosa dicono i giocatori in questo momento dopo la debacle di Empoli? Allegri dovrà fare un grande lavoro psicologico».

