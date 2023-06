Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Sabato 10 giugno: notizie Serie A

Allegri non sembra intenzionato a lasciare la Juventus per andare ad allenare l’Al Hilal in Arabia Saudita.

Intanto i bianconeri sono attivi sul mercato: Milik non sarà riscattato, Alex Sandro può andare via, Frattesi è il giocatore scelto per l’eventuale dopo Rabiot.

