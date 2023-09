Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Domenica 24 settembre: notizie Serie A

La Juventus continua a seguire a Berardi. Per Conterio della Rai non è da escludere che possa esserci un tentativo per strappare l’attaccante al Sassuolo a gennaio.

Intanto piovono critiche su Gatti e Szczesny dopo gli errori che sono costati ai bianconeri la sconfitta per 4-2 proprio contro i neroverdi.

