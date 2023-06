Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Lunedì 12 giugno: notizie Serie A

Arrivano le prime brutte notizie per la Juventus dai vari ritiri in Nazionale. Per infortunio, infatti, si sono fermati sia Adrien Rabiot con la Francia sia Dusan Vlahovic con la Serbia: i due giocatori salteranno i rispettivi impegni.

