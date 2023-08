Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Domenica 8 agosto: notizie Serie A

Facundo Gonzalez è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. È arrivato oggi il comunicato che ne attesta la firma coi bianconeri fino al 2026.

Intanto Dusan Vlahovic si è recato a Monaco di Baviera, non per motivi di calciomercato ma per sottoporsi ad alcuni controlli medici.

