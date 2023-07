Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Lunedì 31 luglio: notizie Serie A

Secondo il Corriere dello Sport le ultime esternazioni di Lukaku non fanno hanno altro che confermare l’esistenza di una trattativa tra il Chelsea e il calciomercato Juve. Il belga da oltre un mese ha l’accordo con i bianconeri per un triennale da 9 milione e opzione per un altro anno. Il suo sarebbe insomma una sorta di bluff. Tutto è ancora saldamente in piedi, Giuntoli che è tornato in Europa nelle prossime ore proverà a stringere riproponendo Vlahovic al Chelsea come pedina di scambio. Boehly dal club bianconero ha accettato l’ipotesi di chiusura a 40 milioni, eppure anche i Blues sono a caccia di un centravanti.

