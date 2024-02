Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Giovedì 8 febbraio: notizie Serie A

La Juventus oggi scoperto Alcaraz che si è presentato in conferenza stampa dopo essere stato protagonista nel test amichevole col Chisola con un gran gol.

Intanto è atteso per domani il ritorno di Vlahovic in allenamento col gruppo, mentre sui social è riapparso Pogba in una stories della moglie Zulay.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: il giorno di Alcaraz, novità su Pogba e Vlahovic appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG