Alcaraz juventino vero: «Non mi piace perdere mai. Allegri? Mi ha chiesto di giocare così». Le dichiarazioni

Alcaraz in conferenza stampa ha rilasciato alcune dichiarazioni da juventino vero riguardo il suo modo di interpretare il calcio, svelando anche cosa gli ha già chiesto Allegri.

CARATTERE – «La verità è che non mi piace perdere mai, neanche in allenamento sono competitivo e voglio sempre vincere. Il mister mi ha chesto di giocare e stare tranquillo e di fare quello che so fare. Lui ha fiducia in me e spero di restituire la sua fiducia nei miei confronti».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI ALCARAZ

The post Alcaraz juventino vero: «Non mi piace perdere mai. Allegri? Mi ha chiesto di giocare così» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG