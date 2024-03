Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Domenica 10 marzo 2024: notizie Serie A

La Juventus torna in campo contro l’Atalanta. Big match per blindare definitivamente un posto Champions. Allegri recupera McKennie che sarà titolare, ancora out Rabiot oltre allo squalificato Vlahovic. Al posto di DV9 giocherà Milik.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: Juve-Atalanta, McKennie in campo dal 1’ minuto appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG