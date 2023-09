Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Lunedì 4 settembre: notizie Serie A

Giorno di riposo per la Juventus dopo la vittoria di Empoli, con gran parte della rosa partita per raggiungere i ritiri delle rispettive Nazionali.

Si parla di rinnovo per Federico Chiesa, mentre un simbolo bianconero come Gigi Buffon si è presentato in conferenza come nuovo capo delegazione della Nazionale.

