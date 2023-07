Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Sabato 8 luglio: notizie Serie A

La Juventus sfida l’Inter sul mercato per Lukaku. In base a quanto riferito dall’Inghilterra da Sky Sport i bianconeri hanno avviato i primi contatti col Chelsea per l’attaccante belga.

Intanto il club ha annunciato i rinnovi di contratto fino al 2024 di Brambilla e Montero, rispettivamente allenatore della Next Gen e della Primavera.

