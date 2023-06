Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Lunedì 19 giugno: notizie Serie A

Secondo quanto riferito da Giovanni Albanese di Gazzetta.it, dopo la promozione in prima squadra, per Giovanni Manna è pronto anche il prolungamento di contratto con la Juve. Rinnovo fino al 2025 per il direttore sportivo, con un grande segnale di fiducia forte da parte del club bianconero nei suoi confronti.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: novità importanti per il futuro di Manna appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG