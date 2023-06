Rabiot, Milinkovic e Frattesi: ecco come si decide il futuro centrocampo della Juve. Cosa filtra in vista dei prossimi mesi

Ruota tutto intorno al futuro di Rabiot. La Juventus è al lavoro per puntellare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione e attende una risposta dall’entourage del centrocampista francese, al quale, come ormai risaputo, è stato offerto un rinnovo annuale alle stesse cifre attualmente percepite. In caso di responso negativo, l’ex PSG potrebbe provare un’esperienza all’estero e i bianconeri dovrebbero poi trovare un sostituto all’altezza che porti in dote quella decina di gol forniti nell’annata 2022/23 da Adrien. Due i nomi sulla lista di Manna: Frattesi e Milinkovic-Savic.

Per il primo il vero problema è la concorrenza. La Roma lo segue da ormai diverso tempo e, già negli scorsi mesi, aveva sfiorato il colpo, ma il principale ostacolo è rappresentato dall’Inter. Marotta avrebbe infatti già trovato un accordo con il Sassuolo e attende ora soltanto di fare spazio in mediana con qualche cessione prima di affondare. Più facile, strano a dirlo ma vero, arrivare al Sergente della Lazio. Il contratto tra il serbo e il club capitolino scadrà tra un anno esatto e al momento l’intenzione è quella di non rinnovarlo. Ma cosa potrebbe convincere Sergej a lasciare i biancocelesti per unirsi ad un club che, a differenza di quello di Sarri, non disputerà la prossima Champions?

Tre i motivi: la presenza del fratello Vanja nel capoluogo sabaudo, i consigli del ct Stojkovic che a più riprese l’ha indirizzato verso la Juve e il fascino che Madama trasuda nonostante una stagione negativa come quella che da poco si è conclusa. Anche qui, difficile pensare che si possa arrivare alla fumata bianca con solo cash e, quindi, si parla di possibili pedine di scambio. Quattro i nomi: Pellegrini (per il quale è già stato chiesto uno sconto per il riscatto), Rovella (il preferito di Sarri), Zakaria e Arthur. Dubbi che verranno risolti nel giro di poche settimane, possibilmente entro l’inizio del ritiro al JTC fissato per il 10 luglio.

The post Rabiot, Milinkovic e Frattesi: il futuro del centrocampo si decide qui. Cosa filtra appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG