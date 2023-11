Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Lunedì 27 novembre: notizie Serie A

Juventus e Inter non si fanno male. I bianconeri tornano al lavoro al JTC già il giorno dopo, con la novità Danilo: il brasiliano ha lavorato in parte con il gruppo e si respira aria di positività per il suo rientro con il Monza.

Intanto circolano nuove voci sul futuro di Massimiliano Allegri: secondo la stampa il tecnico potrebbe lasciare Torino a fine stagione.

