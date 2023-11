Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Come riportato da Tuttosport sui ragionamenti del calciomercato Juve per gennaio influirà anche il verdetto circa l’istanza di ricorso presentata da Cristiano Ronaldo sugli ormai celebri 19,9 milioni “avanzati” durante il periodo del Covid. Domani si terrà l’udienza ed entro il mese di aprile al massimo arriverà la pronuncia, ma non è escluso che la decisione definitiva venga scolpita nella pietra prima del nuovo anno. La Juventus non ha accantonato nulla poiché convinta di non dover alcunché a CR7, che la “Carta Ronaldo” non l’aveva nemmeno firmata, ma togliersi dalla testa quella spada di Damocle permetterebbe di guardare ai prossimi investimenti con maggior serenità.

