Juve Inter: due assenti assicurati, non recuperano! Decisione di formazione già presa per il match dell’Allianz Stadium

Simone Inzaghi dovrà fare i conti con una coperta particolarmente corta in difesa in vista di Juve Inter, complici le pesanti assenze di Pavard e Bastoni. Come riferisce Sky Sport, nella probabile formazione che dovrebbe schierare il tecnico nerazzurro, le scelte per il reparto arretrato sono pressoché obbligate.

Come braccetto sinistro della difesa a 3 agirà Acerbi, con de Vrij al centro. Sulla destra ci sarà Darmian. L’unico cambio in panchina sarà Bisseck, ma c’è anche l’opzione di un arretramento sia di Carlos Augusto che di Dimarco come braccetto sinistro.

The post Juve Inter: due assenti assicurati, non recuperano! Decisione di formazione già presa appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG