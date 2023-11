Dragan Stojkovic, ct della Serbia, ha parlato in conferenza stampa dopo la qualificazione ad Euro 2024. Le dichiarazioni

Dragan Stojkovic, ct della Serbia, ha parlato in conferenza stampa della qualificazione ad Euro 2024. Il commissario tecnico ha fatto una battuta anche sul bianconero Dusan Vlahovic.

PAROLE – «Congratulazioni a tutti, avete aspettato 24 anni per l’Europeo ma ne è valsa la pena. Vlahovic a quel tempo aveva sei mesi, è come se non fosse nemmeno nato. Questo è un grande giorno per il calcio serbo, siamo riusciti in qualcosa nel quale credevamo. Questi giocatori sono diventati una generazione d’oro, hanno scritto i loro nomi a caratteri cubitali perché è la prima volta che la Serbia partecipa alla più grande manifestazione d’Europa da paese indipendente. È un regalo alla nazione. Si sono visti degli errori, ma la cosa più importante è aver mostrato di non voler mollare e perdere. Questo campionato Europeo è la restituzione del mio debito alla nazione per quanto accaduto in Qatar l’anno scorso. Dopo il Mondiale eravamo sotto shock, abbiamo sopportato critiche e insulti. Mi ha fatto male per i giocatori, non era facile rialzarsi».

