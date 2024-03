Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Lunedì 11 marzo 2024: notizie Serie A

La Juventus, questa mattina, si è ritrovata subito alla Continassa per preparare la gasa contro il Genoa. Rabiot e Perin hanno lavorato a parte. Chi non ha giocato, contro l’Atalanta, ha disputato una partitella con la Next Gen. Tra questi c’era Vlahovic che ha segnato anche un gol.

Domani, la Juve riposerà e la ripresa è fissata per mercoledì.

