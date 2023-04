Novellino, allenatore ed ex Milan, ha criticato Stefano Pioli per l’eccessivo turnover fatto contro l’Empoli: le sue dichiarazioni

Ospite a Tutti Convocati su Radio 24, Novellino, ex Milan, ha dichiarato:

«Pioli e Spalletti? Io da allenatore non avrei fatto turnover e tutti questi cambi in vista della Champions League, perchè hai bisogno di dare continuità e fiducia alla squadra. Poi ognuno la pensa come vuole».

The post Novellino critica Pioli: «Con l’Empoli troppo turnover» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG