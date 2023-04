In casa Milan è ancora aperto il tema legato al possibile rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: ci sono due scenari possibili

Come riportato da calciomercato.com, Il Milan e Zlatan Ibrahimovic hanno deciso di comune accordo di posticipare a fine stagione il summit per discutere del futuro dello svedese.

Ad oggi sono due gli scenari possibili: Ibra in cuor suo vorrebbe continuare a giocare almeno per un’altra stagione ma è conscio che i tanti problemi fisici dell’ultimo periodo lo stanno limitando fortemente. E qui si apre un secondo scenario: il classe ’81 potrebbe decidere di appendere le scarpe al chiodo ma di rimanere al Milan in un’altra veste, quella da dirigente. Tra due mesi l’incontro decisivo.

The post Rinnovo Ibrahimovic, Zlatan combattuto: due scenari possibili appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG