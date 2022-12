Ecco le parole del tecnico Walter Novellino che discute sulla Juventus di Allegri in esclusiva a Juventusnews24.com

Ecco cosa dice il famoso allenatore Walter Novellino, in una bella intervista a Juventusnews24.com dove parla della Juventus e di Allegri: “Darà più carica ai giocatori che dovranno continuare a fare i giocatori. Al resto pensa la società. E’ chiaro che dispiace quello che sta succedendo alla Juventus, la Signora del calcio italiano. Sono convinto che Allegri e i giocatori penseranno solo a continuare la strada che hanno intrapreso e che sta andando molto bene. Ripeto: io penso che tutto questo darà un impulso in più ai calciatori. Loro e Allegri devono pensare a far punti in un momento di difficoltà e di sofferenza per la società. L’unica consolazione è fare risultati e, attraverso quel che sta succedendo, sono certo che li porteranno a casa.“

Conclude così: “Allegri non è uno stupido e conosce benissimo la squadra che è stata fatta. Sono convinto che il Napoli dovrà stare attento alla Juventus quando rientreranno i vari Chiesa, Di Maria e Pogba a pieno regime. Il francese, ad esempio, se sta al meglio è tanta roba. Questo i giocatori e Allegri lo sanno.“

