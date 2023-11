Novellino ricorda Aldo Bet: «Persona straordinaria, adesso non ci sono più giocatori come lui». Le parole dell’ex rossonero

L’ex giocatore del Milan Novellino ha voluto ricordare il suo ex compagno Aldo Bet scomparso due giorni fa. Ecco le sue parole a Tuttosport.

PAROLE – «Era una persona straordinaria, davvero squisito anche se come giocatore era molto ruvido. Non ha sbagliato il Milan nella definizione che ha trovato per ricordarlo nel comunicato ufficiale. Come difensore, era uno dei più difficili da saltare. Penso che adesso non ce ne siano più di giocatori così. Quando sono arrivato al Milan era uno dei più esperti e quando si iniziava l’allenamento, con una corsa, ricordo che lui voleva stare sempre davanti a guidare, insieme a Rivera. Correvano più di noi, che eravamo più giovani, ed erano sempre i primi ad arrivare agli allenamenti. A volte mi è capitato di arrivare in ritardo, Bet mi diceva: ‘Non bisogna arrivare in orario, se vuoi essere un campione devi arrivare tre quarti d’ora prima’. Una persona veramente perbene, dispiace tantissimo per la sua perdita».

The post Novellino ricorda Aldo Bet: «Persona straordinaria, adesso non ci sono più giocatori come lui» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG