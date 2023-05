Rinnovi contrattuali in vista

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Alessandro Bastoni firmerà un contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi cinque anni. Durante questo periodo, il difensore guadagnerà un salario di 5 milioni di euro all’anno, con un aumento stagionale. La stessa situazione si applica a Hakan Calhanoglu, l’altro giocatore nerazzurro il cui contratto scadrà nel giugno 2024. Il centrocampista turco formalizzerà l’accordo con il club al termine della stagione.

Alessandro Bastoni

Per quanto riguarda altri giocatori, come Edin Dzeko, Stefan de Vrij, Danilo D’Ambrosio e Samir Handanovic, sono attualmente in corso le trattative per estendere i loro contratti. Tuttavia, le decisioni definitive saranno prese in seguito, dopo un’analisi con la società.

