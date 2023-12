Nuovo allenatore Juve: Conte si auto-candida ma Giuntoli ha altri tre nomi in mente se va via Allegri la prossima estate

Secondo quanto riferito da Repubblica, è ancora presto per dire se Allegri rimarrà oppure no l’allenatore della Juve l’anno prossimo ma non è un mistero che Conte abbia avanzato una candidatura e che Giuntoli abbia in mente altri nomi freschi per la panchina bianconera.

De Zerbi è il sogno, ma piace anche il suo allievo Farioli, che sta facendo benissimo al Nizza. Della lista fa parte anche Raffaele Palladino, avversario di giornata col Monza.

